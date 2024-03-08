Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Китае начался выпуск минивэнов Li Auto, которые сами смогут обгонять другие машины

Li Auto начала выпуск семиместного минивэна Mega с аэродинамичным кузовом

close
100%
Li Auto

Li Auto официально запустил серийное производство электрических минивэнов Li Auto Mega. Об этом сообщает «За рулем». Первые автомобили уже поступили в дилерские центры в Китае.

Базовая цена автомобиля на домашнем рынке составляет 559,8 тыс юаней (7 млн рублей по курсу на момент публикации). Максимальный запас хода электромобиля достигает 700 км. Инженерам Li Auto удалось добиться для минивэна коэффициента аэродинамического сопротивления 0,215, что достигает уровня многих легковых электромобилей.

Длина машины — 5350 мм, колесная база — 3300 мм. Салон рассчитан на семерых пассажиров. Для водительского кресла предусмотрена регулировка жесткости подушки, для пассажирских — функция массажа в 16 точках.

В первой половине года автомобиль получит обновление фирменной системы интеллектуального вождения, которая позволит ему заезжать на пандусы и обгонять машины в потоке без участия водителя. Системы помощи водителю базируются на лидаре, 11 камерах, радаре и 12 ультразвуковых датчиках.

До этого стало известно, что китайский автопроизводитель GAC представил на тюнинг-шоу в Шэнчжэне кабриолет, который сделан из седан Trumpchi Empow R.

Ранее сообщалось, что самой нужной опцией в авто женщины считают оповещение о незакрытых дверях.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами