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У Lada Niva Legend выявлены проблемы с кузовом

«АвтоВАЗ» отзовет для ремонта кузова внедорожники Lada Niva Legend

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Lada

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» отзовет для ремонта внедорожники Lada Niva Legend. Об этом сообщает портал «Лада. Онлайн».

«Если в автоцентр Lada обратится владелец внедорожника из списка, специалисты автоцентра проверят на непровар точки сварки двери задка под пластиковой обивкой. В случае обнаружения дефекта будет выполнен ремонт», — говорится в сообщении.

Все работы для владельцев будут проведены бесплатно.

До этого стало известно, что китайский автопроизводитель GAC представил на тюнинг-шоу в Шэнчжэне кабриолет, который сделан из седан Trumpchi Empow R. О том, пойдет ли новый кабриолет GAC в производство, неизвестно.

Также, в США представили новый кроссовер Rivian R2. Новинка будет доступна с одним, двумя или тремя электромоторами. На домашнем рынке автомобиль будет стоить $45 тыс. (4,1 млн рублей по курсу на момент публикации).

Ранее сообщалось, что самой нужной опцией в авто женщины считают оповещение о незакрытых дверях.

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