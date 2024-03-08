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Skoda показала, как будет выглядеть ее новый кроссовер

Skoda распространила первое изображение нового кроссовера

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Skoda

Чешская компания Skoda показала изображение нового кроссовера, который в ближайшее время может появиться на рынке.

Отмечается, что речь идет об электрическом кроссовере, премьера которого состоится 15 марта. Никакой дополнительной информации автопроизводитель не предоставил. Судя по изображению, у новой модели Skoda появится рельефный капот, светящийся логотип, фары с изогнутыми световыми элементами и объединяющая их светодиодная полоса. Еще автомобиль получит широкие колесные арки и рейлинги на крыше.

В компании подчеркнули, что это концептуальная модель, на основе которой будет выпущена серийная машина. О точных сроках вывода автомобиля на рынок не сообщается.

До этого американский автопроизводитель Rivian представил новый кроссовер R2. У машины массивный передний бампер, широкие колесные арки, большой дорожный просвет и выдвигающиеся ручки. Новинка будет доступна с одним, двумя или тремя электромоторами. В США автомобиль будет стоить $45 тыс. (4,1 млн рублей по курсу на момент публикации).

Ранее сообщалось, что Acura начала принимать заказы на возрожденную модель ZDX.

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