Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Волгограде автомобиль с местным депутатом опрокинулся после ДТП

В Волгограде Lada Priora протаранила и перевернула Mercedes с местным депутатом

В Волгограде около здания региональной администрации перевернулся автомобиль Mercedes-Benz G-Class, за рулем которого находился местный депутат Денис Хлыбов. Об этом сообщает 102.ru. Перед этим в иномарку врезалась Lada Priora.

В ГУ МВД России по Волгоградской области уточнили, что, по предварительной информации, спровоцировал дорожно-транспортное происшествие водитель автомобиля Lada Priora.

«В 8.05 час. водитель Lada Priora, 1992 года рождения, двигаясь по проспекту Ленина в сторону улицы Краснознаменской, на перекрестке проспекта Ленина и улицы Ленина проехал на красный сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем Mercedes под управлением водителя 1979 года рождения», — рассказали в ведомстве.

В аварии пострадала пассажирка внедорожника Mercedes-Benz. Она была доставлена в больницу. О ее состоянии не сообщается. Пострадал ли депутат и водитель Lada Priora, неизвестно.

До этого стало известно, что самой нужной системой помощи водителю в автомобиле, по мнению женщин, является функция оповещения о незакрытых дверях или багажнике машины. Кроме того, высокую оценку получили система контроля слепых зон и функция ночного видения.

Ранее сообщалось, что автобренд Rivian представил кроссовер R2 с фарами в виде стадиона.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами