Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Финляндии заявили, что авто с российскими номерами должны покинуть территорию страны

Автомобили с российскими номерами должны покинуть Финляндию до 16 марта

close
100%
Алексей Даничев/РИА Новости

Транспортные средства с российскими номерами нужно вывезти из Финляндии до следующей субботы, 16 марта. Об этом сообщает Yle.

Руководитель отдела контроля Таможенной службы страны Сами Ракшит не смог точно ответить на вопрос, что произойдет с автомобилем на российских номерах после этой даты.

По его словам, будет проведена оценка, почему автомобиль все еще в Финляндии, как долго он тут пробыл, и пройдены ли по его части необходимые формальности.

2 марта в литовской таможне заявили, что автомобили с российскими регистрационными номерами должны покинуть территорию страны до 11 марта, иначе они будут конфискованы. 7 марта в МИД России заявили, что Москва ответит Вильнюсу, если в Литве начнут конфисковывать автомобили с российскими регистрационными номерами. При этом российские дипломаты призвали россиян «воспользоваться оставшимися днями для минимизации рисков в отношении своей собственности».

Ранее запрет на въезд автомобилей с российскими номерами ввела Эстония.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами