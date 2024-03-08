В Финляндии заявили, что авто с российскими номерами должны покинуть территорию страны

Транспортные средства с российскими номерами нужно вывезти из Финляндии до следующей субботы, 16 марта. Об этом сообщает Yle.

Руководитель отдела контроля Таможенной службы страны Сами Ракшит не смог точно ответить на вопрос, что произойдет с автомобилем на российских номерах после этой даты.

По его словам, будет проведена оценка, почему автомобиль все еще в Финляндии, как долго он тут пробыл, и пройдены ли по его части необходимые формальности.

2 марта в литовской таможне заявили, что автомобили с российскими регистрационными номерами должны покинуть территорию страны до 11 марта, иначе они будут конфискованы. 7 марта в МИД России заявили, что Москва ответит Вильнюсу, если в Литве начнут конфисковывать автомобили с российскими регистрационными номерами. При этом российские дипломаты призвали россиян «воспользоваться оставшимися днями для минимизации рисков в отношении своей собственности».

Ранее запрет на въезд автомобилей с российскими номерами ввела Эстония.