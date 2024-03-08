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Выяснилось, когда лучше менять масло в двигателе

Автоэксперт Ревин: масло в двигателе автомобиля лучше менять весной

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Наталья Горшкова/РИА Новости

Масло в двигателе автомобиля лучше поменять с приходом весны. Об этом сообщил автоэксперт журнала «За рулем» Алексей Ревин.

«Если автомобиль проезжает в год меньше 10 тыс. км, то есть смысл менять масло именно весной. Дело в том, что зимой перепады температур масла могут достигать 120°С. Происходит насыщение масла топливом во время движения автомобиля с непрогретым мотором. В итоге масло теряет свои свойства гораздо быстрее, чем в летний период», — пояснил Ревин.

По словам автоэксперта, зимой во время холодных пусков двигатель изнашивается сильнее. Кроме того, из-за продуктов износа забивается масляный фильтр. В связи с этим масло можно поменять весной, а летом эксплуатировать машину чаще, не боясь динамичной езды в жару.

Если автомобиль проезжает больше 10 тыс. км за год, масло в моторе лучше менять весной и осенью, отметил специалист.

До этого стало известно, что самой нужной системой помощи водителю в автомобиле, по мнению женщин является функция оповещения о незакрытых дверях или багажнике машины. Кроме того, высокую оценку получили система контроля слепых зон и функция ночного видения.

Ранее сообщалось, что автобренд Rivian представил кроссовер R2 с фарами в виде стадиона.

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