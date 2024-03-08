Выяснилось, когда лучше менять масло в двигателе

Масло в двигателе автомобиля лучше поменять с приходом весны. Об этом сообщил автоэксперт журнала «За рулем» Алексей Ревин.

«Если автомобиль проезжает в год меньше 10 тыс. км, то есть смысл менять масло именно весной. Дело в том, что зимой перепады температур масла могут достигать 120°С. Происходит насыщение масла топливом во время движения автомобиля с непрогретым мотором. В итоге масло теряет свои свойства гораздо быстрее, чем в летний период», — пояснил Ревин.

По словам автоэксперта, зимой во время холодных пусков двигатель изнашивается сильнее. Кроме того, из-за продуктов износа забивается масляный фильтр. В связи с этим масло можно поменять весной, а летом эксплуатировать машину чаще, не боясь динамичной езды в жару.

Если автомобиль проезжает больше 10 тыс. км за год, масло в моторе лучше менять весной и осенью, отметил специалист.

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