Названа дата начала продаж седана Dongfeng с необычными дверьми

Китайская компания Dongfeng начнет официальные продажи нового седана eπ 007 14 марта 2024 года. Об этом сообщает carnewschina.com. В Китае машина будет стоить от 159,6 тыс. юаней (2,1 млн рублей по курсу на момент публикации).

Автомобиль представляет из себя пятиместный седан с безрамочными дверьми и задним спойлером с электроприводом. Длина машины составляет 4880 мм, ширина — 1895 мм, а высота — 1460 мм при колесной базе 2915 мм.

В салоне eπ 007 установлены 8,8-дюймовая цифровая приборная панель и 15,6-дюймовый сенсорный экран информационно-развлекательной системы, построенной на платформе Qualcomm Snapdragon 8155.

В качестве опции на автомобиль можно установить двери, открывающиеся вверх, как у спорткара Lamborghini Murcielago. Они получили название «двери-ножницы».

Базовая гибридная версия оснащается 1,5-литровым двигателем внутреннего сгорания и электромотором мощностью 218 л.с. Кроме того, доступны чисто электрические версии с силовыми агрегатами мощностью 272 и 544 л.с.

В оснащение Dongfeng eπ 007 входят аудиосистема с 20 динамиками, фоновая подсветка, беспроводное зарядное устройство для мобильных телефонов мощностью 50 Вт, система распознавания жестов, электрорегулировка и вентиляция передних сидений.

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