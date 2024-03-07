В России резко подешевели новые «Москвичи»

Завод «Москвич» резко снизил цены почти на весь модельный ряд. Об этом сообщает портал «Автоновости дня».

Выяснилось, что с 7 марта седан «Москвич 6» 2023 года выпуска подешевел на 490 тыс. рублей во всех своих комплектациях. При этом он лишился «прямой скидки» в 200 тыс. рублей, которую с начала 2024 года предлагали для двух версий с вариатором.

Стоимость модели «Москвич 3» упала еще сильнее. Так, в комплектациях «Стандарт» и «Стандарт плюс» автомобиль подешевел на 630 тыс. рублей, а в модификации «Комфорт» – на 712 тыс. рублей.

В «Москвиче» снижение цен объяснили внедрением «нового подхода к ценообразованию». В компании решили предлагать «понятные, простые и прозрачные цены для клиентов без дополнительных условий в виде кредитов и трейд-инов».

При этом портал отмечает, что новые цены будут действовать только до 31 марта, а количество автомобилей ограничено.

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