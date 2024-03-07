В Свердловской области из-за спора на машину устроили собачьи бои

В Сухом Логу хозяин питбуля натравил своего питомца на самоеда друга из-за спора на машину. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

«В позапрошлом году мы в шутку поспорили, что если я куплю два Jeep, то он сможет у меня бесплатно забрать ВАЗ. Я не купил авто, но он стал просить с меня деньги [40 тыс. руб. — прим. ред. «Газеты.Ru»], думая, что выиграл спор. Потом он подзудил питбуля напасть на [моего] самоеда», — заявил хозяин пострадавшей собаки Дмитрий.

На видео показано, как мужчина (Артем) натравливает своего питбуля на соседского пса. Впоследствии хозяин бойцовской собаки отмечал, что самоеда выгуливала «подруга» Дмитрия, которая подошла к нему поговорить о деньгах.

После нападения делом заинтересовалась полиция. Выяснилось, что оба мужчины были судимы из-за драки друг с другом. Дмитрий отмечает, что ранее Артем уже предпринимал попытки натравить на него своих питомцев.

Ранее выяснилось, что производитель Jeep зальет в автомобили спирт за миллиарды долларов.