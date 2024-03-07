В Госдуме предложили разрешить скорой помощи таранить неправильно припаркованные авто

Машинам скорой помощи нужно разрешить сдвигать неправильно припаркованные автомобили, если они мешают проезду к месту вызова. Об этом в беседе с «360» заявил депутат Госдумы Сергей Колунов.

«Предлагаю разрешить водителям скорых в случаях, если объездной дороги нет или она значительно длиннее, «двигать» мешающие проезду автомобили бампером. Подчеркиваю, что делать это водитель сможет только в случае экстренных вызовов, когда под угрозой находится жизнь человека», — сказал Колунов.

По его словам, необходимо четко обозначить, что ни государство, ни водитель скорой помощи не станут нести ответственность за повреждения неправильно припаркованных автомобилей. Также депутат считает, что необходимо оснастить автомобили скорой помощи специальными силовыми бамперами.

До этого в Зеленограде пьяный водитель нарушил ПДД, попытался скрыться от правоохранителей и в ходе погони протаранил полицейскую машину. Внутри авто оказались 38-летний и 32-летний жители Зеленограда. Их доставили в территориальный отдел для дальнейшего разбирательства.

Кроме того, в Петрозаводске автобус с пассажирами врезался в ограждение и перевернулся. Пострадали трое пассажиров, двое из которых — подростки. По предварительным данным, водитель не справился с управлением.

Ранее МВД опубликовало видео обыска в автомобиле с взрывчаткой в Татарстане.