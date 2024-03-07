Переполненный автобус опрокинулся в Петрозаводске

Автобус с пассажирами перевернулся в Петрозаводске. Об этом сообщает Telegram-канал «Полиция Карелии». Инцидент произошел на перекрестке Лососинского шоссе и улицы Оборонная.

«53-летний водитель ПАЗа (маршрут №9) не справился с управлением, в результате чего автобус въехал в дорожное ограждение», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадали трое пассажиров, двое из которых — подростки.

Судя по фото, после столкновения автобус завалился на правый бок. У него выбиты стекла, сняты крышки аварийных люков, через которые, скорее всего, проходила эвакуация пассажиров.

По факту ДТП проводится проверка.

До этого в Воронеже пассажир проломил голову водителю из-за пропущенной остановки. Водитель госпитализирован с переломом основания черепа. На пассажира заведено уголовное дело по ч.1 ст.111 УК РФ. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

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