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МВД опубликовало видео обыска в автомобиле с взрывчаткой в Татарстане

Появилось видео обнаружения взрывчатки в автомобиле Ford в Татарстане

Пресс-служба МВД по Республике Татарстан опубликовала видео обыска автомобиля Ford, в котором было найдено взрывчатое вещество.

«В ходе досмотра автомашины и личных вещей хабаровчанина были обнаружены подозрительные предметы, которые согласно заключению эксперта, содержат взрывчатое вещество общей массой около 9 кг», — говорится в сообщении.

Автомобиль Ford попал в поле зрения сотрудников ГИБДД Казани 5 марта. Машину досмотрели, в ней оказалось 17 подозрительных цилиндрических предметов. Водитель, 64-летний пенсионер, вез эти предметы из Москвы в Хабаровск.

Было возбуждено уголовное дело по статье о незаконной перевозке взрывчатых веществ.

До этого стало известно, что в Воронеже пассажир проломил голову водителю из-за пропущенной остановки. Водитель госпитализирован с переломом основания черепа. На пассажира заведено уголовное дело по ч.1 ст.111 УК РФ. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Барнауле водитель сбил ребенка и подарил ему конфеты.

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