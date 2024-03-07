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Россиянам рассказали, сколько придется доплатить за вариатор в Lada Vesta

Автоэксперт Тимерханов: доплата за вариатор в Lada Vesta не превышает 80 тыс. руб.

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Lada

Среди россиян Lada Vesta с вариатором будет пользоваться спросом. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на руководителя пресс-службы аналитического агентства «Автостат» Азата Тимерханова. Как стало известно ранее, Lada Vesta в версии Comfort будет стоить 1,58 млн руб. В комплектации с МКП стоимость на 75 тыс. руб. ниже — 1,51 млн рублей.

«Как я предполагал ранее, доплата за вариатор и двигатель 1.8 Evo вряд ли превысит 100 тысяч рублей. А тут даже меньше 80 тысяч получилось. Поэтому я уверен, что при озвученной начальной стоимости Vesta с вариатором будет востребована, причем не только у обычных покупателей, но и среди корпоративных, особенно в такси и каршеринге», — отмечает автоэксперт.

Тимерханов добавил, что для седанов Vesta и Vesta Cross с вариатором конкурентами будут модели BAIC U5 Plus, Changan Alsvin, Geely Emgrand, Kaiyi E5, Omoda S5, а также новые Solaris HS и KRS.

До этого выяснилось, что российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» начал отгружать дилерам автомобили Lada Vesta с вариатором.

Ранее сообщалось, что в России появится в продаже аналог Toyota RAV4.

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