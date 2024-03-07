В России в продаже появится аналог Toyota RAV4

Китайская компания GAC подтвердила, что осенью в России начнутся официальные продажи нового кроссовера GAC Emkoo. Об этом пишет «Российская газета».

По габаритам новинку можно сравнить с Toyota RAV4. Длина GAC Emkoo составляет 4680 мм, а размер колесной базы - 2750 мм. Параметры Toyota — 4600 и 2690 мм соответственно.

На китайском рынке базовый Emkoo оснащается 1,5-литровым турбомотором (177 л.с.; 270 Нм) в сочетании с 7-ступенчатым «роботом». Следующим в линейке идет 2-литровый агрегат (252 л.с.; 400 Нм) в паре с восьмидиапазонным «автоматом». Самым дорогим является гибрид, мощность которого составляет 182 л.с. Задняя подвеска у кроссовера многорычажная, привод только передний.

В Поднебесной ценник на GAC Emkoo начинается от ¥120 тыс. (1,5 млн руб.). В России стоимость будет заметно выше. Например, соразмерный Changan CS75 Plus на отечественном рынке продают минимум за 2,85 млн руб. Стоимость более компактного Chery Tiggo 7 же составляет порядка 2,6 млн руб. в стандартной комплектации.

Ранее выяснилось, что в России грузовикам могут запретить портить дороги.