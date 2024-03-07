Обиженный пешеход из Челябинска пять месяцев мстил водителю

Житель Челябинска несколько месяцев мстил водителю Hyundai Solaris, который не уступил ему дорогу на пешеходе. Об этом сообщили в прокуратуре региона. Правоохранители рассказали, что злоумышленник терроризировал владельца авто, которого случайно увидел во дворе, с марта по июль прошлого года.

В один из своих «заходов» пешеход совершил не менее семи прыжков на крыше автомобиля. На этом мужчина не успокоился: спустя 10 дней он снова пришел во двор дома обидчика и вылил на кузов машины краску зеленого цвета. После этого владелец авто решил несколько месяцев не оставлять его на прежнем парковочном месте. Однако в июле, когда водитель вновь оставил машину во дворе, злоумышленник вернулся и нанес по ней не менее восьми ударов молотком, разбив стекла, фонари и повредив кузов.

В прокуратуре добавили, что злоумышленника задержали и его ждет суд. Как выяснилось, владелец Hyundai Solaris купил машину в кредит и еще не успел расплатиться с долгом. Нанесенный ущерб оценили в 260 тыс. руб.

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