В Калуге наладили выпуск новых шин Torero

В Калуге, на шинном заводе Gislaved началось производство шин под брендом Torero. Об этом сообщает mkkaluga.ru со ссылкой на пресс-службу компании S8 Capital.

«Мы сохраняем высочайшие стандарты качества, заложенные немецким концерном в производство шин на нашем заводе. Мы используем аккумулированные в Калуге современные технологии, оборудование и экспертизу», — говорит гендиректор шинного завода Gislaved Павел Бородатов.

Отмечается что шинный завод Gislaved в Калуге будет выпускать три модели шин Torero для кроссоверов и внедорожников.

Завод «Континентал Калуга» начал работу в 2013 году, а спустя два года начал поставлять шины на экспорт. В марте 2022 года предприятие приостановило свою работу на неопределенное время.

В мае 2023 года немецкое предприятие перешло под контроль российской группы «Кордиант» (входит в холдинг S8 Capital). Позже оно было переименовано в Gislaved.

До этого директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий заявил, что после замены масла в двигателе может появиться неприятный стук. Одна из причин — в двигатель залито масла меньше или больше положенного.

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