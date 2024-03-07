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В Китае выпустят кроссовер Neta L с огромным дисплеем в салоне

Продажи кроссовера Neta L с большим монитором в салоне начнутся в апреле

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Neta

В апреле 2024 года в Китае начнутся продажи нового кроссовера Neta L. Об этом сообщает carnewschina.com.

На местном рынке машина составит конкуренцию модели BYD Song Plus (Seal U в Европе). Предполагается, что новинка станет бестселлером продаж. Длина кроссовера — 4770 мм, а колесная база — 2810 мм.

В салоне на передней панели расположен большой прямоугольный монитор мультимедийной системы. Для задних пассажиров предусмотрены откидные столики в спинках передних сидений.

Neta L будет доступен как гибрид с 1,5-литровым 91-сильным бензиновым двигателем от Dongfeng, используемым только для подзарядки батареи на ходу. Запас хода только на электричестве — 164 км. Кроме того, покупатели смогут приобрести модификацию с 231-сильным электромотором.

Цена Neta L не разглашается. Ориентировочно автомобиль будет стоить 150 тыс. юаней (1,9 млн рублей по курсу на момент публикации).

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