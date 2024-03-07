Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В «‎Яндекс Такси»‎ рассказали, при каком условии водители получат деньги

«‎Яндекс Такси»‎ будет снижать комиссию для водителей при высоком спросе

close
100%
Алексей Майшев/РИА Новости

Компания «‎Яндекс Такси»‎ объявила, что будет снижать комиссию для водителей в периоды повышенного спроса. Об этом пишет ТАСС.

«‎«Яндекс Такси» будет отказываться от части комиссии в пользу водителей, когда количество заказов такси многократно превышает число свободных водителей. Это обеспечит водителям дополнительный доход и простимулирует их чаще выходить на линию в моменты, когда число заказов многократно растет и водителей не хватает»‎, — заявил агрегатор.

Компания уже попробовала снижать комиссию этой зимой из-за пикового спроса на фоне непогоды и предновогоднего периода. Тогда многие водители не выходили в линию или тратили гораздо больше времени на заказы. В «Яндекс Такси» отмечают, что уменьшение комиссии помогло привлечь больше водителей в периоды пикового спроса и выровнять подскочившие цены.

По подсчетам компании, благодаря этому решению в декабре и январе водители дополнительно заработали более 500 млн руб. Агрегатор подчеркнул, что из-за дефицита кадров в отрасли принцип снижения комиссии будет действовать на постоянной основе.

До этого Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России получила возможность начать проверки в отношении «‎Яндекс Такси» за нарушение антимонопольного законодательства. За последний год в ведомство поступило более 300 жалоб на агрегатора из-за стоимости поездок и мер, которые компания применяет в связи с блокировками водителей и пассажиров.

Ранее на трассе М-7 остановили пенсионера за рулем набитого взрывчаткой Ford.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами