На трассе М-7 остановили пенсионера за рулем набитого взрывчаткой Ford

На трассе М-7 «Волга» сотрудники ГИБДД остановили пенсионера за рулем Ford, который оказался набит взрывчаткой. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Ford C-MAX cотрудники ГИБДД остановили на 777-м километре «Волги» для проверки документов. В сумке 64-летнего пенсионера заметили подозрительный цилиндрический предмет, такие же были и в багажнике», — отмечается в публикации.

Оказалось, что мужчина пытался перевезти взрывчатку. В салоне и под сиденьями сотрудники нашли еще 16 зарядов. По предварительным подсчетам, пенсионер вез из Москвы в Хабаровск порядка 2,5 кг взрывчатки.

Было возбуждено уголовное дело по статье о незаконной перевозке взрывчатых веществ. Пенсионер пока не пояснил, зачем ему понадобилось столько зарядов.

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