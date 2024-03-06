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Раскрыты причины, почему автомобиль ведет в сторону

Автоэксперт Родионов: авто ведет в сторону из-за износа шин и тормозов

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Сottonbro/Pexels

Проблемы, связанные с неровным ходом автомобиля, могут быть связаны с целым рядом причин. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на технического директора международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никиту Родионова.

Автоэксперт рассказал, что столкнувшись с подобной проблемой, в первую очередь надо проверить шины.

«Частая проблема после сезонного шиномонтажа, выполненного в «гаражах», — неверная установка шин с направленным рисунком. Иногда водители ради экономии вообще ставят на одну ось колеса с разным рисунком протектора шин. В этом случае будет не только увод в сторону, но и в целом минимальная управляемость. Неравномерный износ шин также может стать причиной увода авто в сторону», — пояснил Родионов.

Среди других причин — изношенные наконечники рулевых тяг, которые приводят к появлению люфта колеса. Нередко автомобиль начинает вести в сторону после удара по днищу, когда водитель наезжает на жесткое препятствие. Из-за этого может погнуться рулевая рейка и измениться угол установки колес.

Если помимо неровной езды водитель слышит скрежет и хруст со стороны колеса, то это говорит об износе ступичного подшипника. Еще одна причина — закисание или заклинивание тормозного суппорта. В таком случае автомобиль уводит в сторону именно во время торможения.

До этого были названы три самые надежные российские машины. Ими признали модели марки Lada.

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