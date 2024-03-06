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В России появились кроссоверы Peugeot с заводской гарантией

В Москве стартовали продажи кроссоверов Peugeot 2008 и 4008 с заводской гарантией

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dongchedi.com

В Москве крупный дилерский центр начал продавать кроссоверы Peugeot 2008 и 4008. Об этом сообщает Autonews.ru.

По словам менеджера центра, в продажу поступили модели, на которые есть «заводская гарантия два года». Это значит, что владелец сможет обратиться за ремонтом к любому официальному дилеру. Автомобили якобы привозят из «дружественных стран».

Дилер предлагает переднеприводный Peugeot 2008 в комплектации с 1,2-литровым бензиновым двигателем на 136 л.с. и «автоматом». Модель оснастили климат-контролем, круиз-контролем, парктроником и панорамным люком. Приобрести ее предлагают не менее чем за 3,5 млн руб.

А вот кроссовер Peugeot 4008 имеет 1,6-литровый бензиновый двигатель на 170 л.с. и автоматическую коробку передач. Также в комплектацию входит климат-контроль, светодиодная оптика, круиз-контроль, датчик дождя, обогрев передних сидений, парктроник и панорамная крыша. Кроме того, в модели установлена мультмедийная система и кнопка запуска двигателя. Стоимость автомобиля — от 4,4 млн рублей.

До этого выяснилось, что в России «лучший семейный автомобиль» стал дешевле китайских новинок. Ценник на него опустился ниже 3 млн рублей.

Ранее в Саратове потребовали избавиться от «парковки» для дорогих авто у памятника.

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