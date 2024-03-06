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В Китае представили минивэн Denza D9 для любителей поесть в машине

BYD представил новый минивэн Denza D9 с холодильником в салоне

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Tengshi Auto

В Китае дебютировал обновленный минивэн Denza D9. Об этом сообщает autohome.com.cn.

Отмечается, что автомобиль получил новую решетку радиатора, фары и бамперы. Кроме того, в палитре цветов появился новый оттенок — ярко-фиолетовый. Машина комплектуется теперь электроприводом боковой двери.

В салоне модернизирована панель вокруг рычага переключения передач. Также появился обогрев руля. Для любителей дальних путешествий предусмотрен небольшой холодильник и откидывающиеся столики в спинках передних сидений.

Длина автомобиля составляет 5250 мм, ширина — 1960 мм, а высота — 1920 мм. Колесная база достигает 3110 мм. Минивэн оборудован дистанционным открытием задней двери, креслами на втором ряду с многочисленными регулировками и функцией массажа, панорамной крышей.

Покупатель сможет заказать электрическую или гибридную версию модели. Так, электрический Denza D9 может проехать на одной зарядке аккумулятора 620 км. Гибридная версия минивэна оснащается 1,5-литровым бензиновым турбодвигателем и электромотором. Запас хода такой модификации составляет от 945 до 1040 км.

До этого стало известно, что на российском рынке представили кроссовер Jetour T2. Модель можно будет купить в двух комплектациях: базовой Voyage и топовой Expedition. Цена — от 3,7 млн рублей.

Ранее сообщалось, что BYD выпустил новый хетчбэк Dolphin Mini, который нарисовал бывший дизайнер Lamborghini.

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