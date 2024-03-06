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В Саратове потребовали избавиться от «парковки» для дорогих авто у памятника

Жители Саратова пожаловались на стихийную парковку дорогих авто возле памятника

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Toyota

В Саратове жители пожаловались на произвольную парковку, которую водители организовали прямо у памятника павшим бойцам спецназа в самом центре города. Об этом пишет Telegram-канал «Городской смотритель».

«В сквере на Князевском взвозе устроили парковку. Просто свинство! Разговоры с водителями не помогли. Парковка на Бабушкином взвозе/Мичурина их не устраивает», — жалуются саратовцы.

В сети также оказались фото «парковки». В частности, в кадр попала Toyota Land Cruiser 200. В ГИБДД Саратова начали проверку.

До этого водителям предложили повесить «Барби» на авто: в продаже оказался «красивый» автомобильный регистрационный знак — Bar8ie. Стоимость автономера — порядка 122 млн руб.

6 марта во Владивостоке члены диаспоры устроили драку из-за продажи тюльпанов. Мужчины на Toyota Vitz столкнулись с продавцами на Subaru.

Ранее в России «лучший семейный автомобиль» стал дешевле китайских новинок.

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