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Перечислены скидки и подарки для россиян при покупке дешевых китайских седанов

Дилеры китайских марок в России начали продавать авто ниже рекомендованной цены

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BAIC

Дилеры китайских автомобильных брендов в России начали предлагать самые доступные седаны ниже рекомендованной производителем цены. Об этом «Газете.Ru» рассказали в дилерских центрах Changan, BAIC и Kaiyi.

В дилерском центре Changan в Нижнем Новгороде предложили приобрести седан Changan Alsvin в базовой комплектации на 120 тыс. рублей дешевле рекомендованной производителем розничной цены (РРЦ).

«Стоимость – от 1,45 млн рублей при оформлении кредита и сдаче машины в «трейд-ин». За наличный расчет – 1,63 млн рублей», — рассказали в дилерском центре корреспонденту «Газеты.Ru», обратившемуся с вопросом об условиях приобретения такого автомобиля.

В дилерском центре Kaiyi в Уфе предложили купить седан E5 с вариатором в базовой комплектации за 1,91 млн рублей, что также ниже рекомендованной розничной цены на эту модель. В московском дилерском центре BAIC оценили седан U5 Plus за 1,75 млн в версии вариатора (РРЦ на нее – 2,05 млн рублей).

О том, сколько стоят самые дешевые новые машины в России, читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что кроссовер Jetour Dashing будут собирать в России.

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