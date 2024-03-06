Стали известны подробности расстрела фуры под Калугой

Мужчина, который обстрелял фуру в Калужской области, заключен под стражу. Об этом сообщает Telegram-канал »СУ СК России по Калужской области».

«По версии следствия, обвиняемый, находясь на проезжей части автодороги Р132 на территории Перемышльского района, совершил не менее восьми выстрелов по грузовому автомобилю, которым управлял знакомый ему 40-летний мужчина», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее между водителем и стрелявшим мужчиной произошел конфликт.

Напомним, инцидент произошел1 марта 2024 года. Мужчина вытащил из кармана куртки предмет, похожий на пистолет, и несколько раз выстрелил в проезжающую грузовую машину. Водителя ранило в голову. Пострадавший был доставлен в областную больницу. Его жизни сейчас ничего не угрожает.

До этого массовую драку устроили продавцы тюльпанов во Владивостоке. Один из продавцов во время инцидента достал из машины с цветами травматический пистолет и для устрашения конкурентов заткнул его за пояс. До стрельбы не дошло.

Ранее в Челябинске машина врезалась в остановку, пострадали мать с ребенком.