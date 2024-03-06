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Dodge показал первый серийный электрический масл-кар

Dodge представил первый в мире электрический масл-кар Charger Daytona

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Dodge

Американская компания Dodge представила первый в мире электрический масл-кар. Им стал Dodge Charger Daytona. Об этом сообщает motor1.com.

Электрический Dodge Charger Daytona 2024 года представлен в двух исполнениях: 496-сильном R/T и 670-сильном Scat Pack. Тяговая батарея у обоих версий одна — на 100,5 кВт.ч. Запас хода автомобилей составляет около 500 км.

Обе версии получили систему полного привода, а также функцию Fratzonic с динамиками для имитации громкого выхлопа двигателя. При этом звук меняется в зависимости от выбранного режима и скорости движения. В компании отметили, что звук соответствует выхлопу традиционного силового агрегата V8.

В базовое оснащение автомобилей входят мультимедийная система с 12,3-дюймовым сенсорным дисплеем, тканевые сиденья, но за доплату их можно заменить на спортивные кресла или на сиденья с кожаной отделкой.

Стоимость Dodge Charger Daytona 2024 года пока неизвестна. Продажи начнутся в середине этого года.

До этого стало известно, что на российском рынке представили брутальный кроссовер Jetour T2. Модель можно будет купить в двух комплектациях: базовой Voyage и топовой Expedition. Цена — от 3,7 млн рублей.

Ранее сообщалось, что BYD начал продажи хетчбэка, который прозвали Lamborghini-mini.

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