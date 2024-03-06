«Мегамаркет» начал торговать новыми автомобилями

Маркетплейс «Мегамаркет» запустил продажи автомобилей отечественных и зарубежных марок. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе маркетплейса. Пока опция доступна только для клиентов в Москве и Санкт-Петербурге.

«Для пользователей «Мегамаркета» приобретение автомобиля в режиме онлайн будет мало отличаться от привычного онлайн-шопинга», — сообщили корреспонденту «Газеты.Ru» в компании.

Приобрести машину можно на сайте «Мегамаркета» в разделе «Автотовары», где представлен весь доступный модельный ряд. Для оформления заказа достаточно нажать кнопку «Купить». Автомобили продаются по 100-процентной предоплате, доставлять их будет дилерский центр.

В первое время доставка по Москве и Санкт-Петербургу будет бесплатной. Позднее станет доступна опция, при которой покупатель сможет забронировать автомобиль на сайте, а затем самостоятельно забрать его.

При покупке машины через «Мегамаркет» клиенты получат кешбэк: накопленными баллами, к примеру, можно оплатить до 99% стоимости различных автотоваров на маркетплейсе, а также воспользоваться услугами некоторых заправок. Помимо этого, у пользователей, решивших купить авто, есть возможность оформить кредит и трейд-ин благодаря сотрудничеству площадки со «СберАвто».

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