Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Появились фото автомобиля с приборной панелью на лобовом стекле

Автокомпания Arcfox выпустит лифтбэк с дисплеем на лобовом стекле

close
100%
Arcfox

Китайская компания Arcfox выпустит новый лифтбэк Alpha S5. Об этом сообщает carnewschina.com.

Отмечается, что одной из главных особенностей станет отсутствие традиционной приборной панели. Все данные будут выводиться на лобовое стекло.

Длина, ширина и высота Alpha S5 составляют 4820, 1930 и 1480 мм соответственно, а колесная база — 2900 мм. Передняя часть новинки закрыта, а фары плавно переходят в окружающую их область, создавая впечатление улыбающейся лисы.

В Китае автомобиль будет предлагаться как с одним, так и с двумя электромоторами. Мощность версии с одним двигателем на передней оси составляет 270 л.с. В версии с двумя моторами к задней оси добавляется мотор мощностью 260 л.с.

О том, когда автомобиль поступит в продажу, не сообщается.

До этого на российском рынке представили брутальный кроссовер Jetour T2. Модель можно будет купить в двух комплектациях: базовой Voyage и топовой Expedition. Цена — от 3,7 млн рублей.

Новый T2 оснащается турбомотором объемом 2,0 л. мощностью 245 л.с. Это первая модель в линейке Jetour в России, оснащенная системой полного привода XWD от BorgWarner шестого поколения.

Ранее россиянам назвали автомобили, с которыми не будет проблем.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами