Россиянам назвали автомобили, с которыми не будет проблем

Выбирая иномарку, стоит обратить внимание на машины из Китая. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на руководителя дилерского направления автомобильного маркетплейса Fresh Евгения Житнухина.

«У китайских автоконцернов, представленных в РФ, перебоев с комплектующими нет, поэтому владельцам авто из КНР не приходится долго ждать требуемую запчасть. Помимо этого, китайские авто не уступают ушедшим иномаркам в качестве, а в техническом оснащении даже выигрывают у многих моделей», — отметил автоэксперт.

По словам эксперта, первое, что необходимо учитывать при выборе автомобиля — условия, в которых она будет эксплуатироваться. Так, в городе можно обойтись седаном, а для езды по бездорожью понадобится уже внедорожник с системой полного привода.

От кузова, привода, объема двигателя и типа коробки передач будут зависеть расход топлива и цена новой иномарки, сказал Житнухин. Важно еще учитывать возможность обслуживания автомобиля после покупки. Узнать о наличии сервисных станций и запчастей. С его слов, сейчас сложности с поставкой комплектующих испытывают владельцы автомобилей ушедших из России брендов.

До этого стало известно, что в России в феврале 2024 года самым популярным кроссовером стал китайский Haval Jolion. Всего в последний месяц весны было продано 5 тыс. таких машин, что в 2,2 раза больше, чем годом ранее.

На втором месте по продажам в феврале находится модель Geely Monjaro. Третье место у Lada Niva Travel, а на четвертом — Niva Legend. Замыкает пятерку лидеров Chery Tiggo 7 Pro Max.

Ранее сообщалось, что Jetour начнет выпуск внедорожников и пикапов в России.