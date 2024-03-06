Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Аккумуляторы для электромобилей, предназначенные для России, «застряли» в Корее

Южная Корея запретила поставлять в РФ литий-ионные аккумуляторы для электрокаров

close
100%
Shutterstock

Южная Корея, в соответствии с новыми санкциями, прекратила поставки литий-ионных аккумуляторов в Россию, включая те, которые используются в электротранспорте. Это решение оказывает влияние на компанию Enertech, основного поставщика корейских батарей для России, которая с 2022 года находится под контролем структуры «Росатома», пишет издание «Коммерсантъ».

Запрет на поставки может затруднить работу сборочных цехов госкорпорации в России, использующих корейские батареи. Аналитики утверждают, что запрет станет стимулом для инвестиций в разработки, и предполагают, что власти Южной Кореи могут разрешить поставки для определенных организаций.

В сентябре 2023 года стало известно, что компания «Рэнера» начнет строительство еще одной гигафабрики на 4 ГВт•ч в год в поселении Красная Пахра в Троицком административном округе Москвы. По информации мэрии города, «Рэнера» заключила соглашение с ГУП «Мосгортранс» на поставку более 155 тыс. тяговых аккумуляторных батарей для электробусов и электромобилей под маркой «Москвич».

Изначально планировалось провести конкурс на этот контракт, однако тендер так и не состоялся. Кроме того, у компании «Росатом» также имеются планы по производству автотранспорта: в 2022 году «Рэнера» приобрела долю в размере 6,2 миллиарда рублей в АО «Кама», которое намерено выпускать электромобили под брендом «Атом».

Ранее супруги Эрдоган стали первыми обладателями турецких электрокаров TOGG.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами