Аккумуляторы для электромобилей, предназначенные для России, «застряли» в Корее

Южная Корея, в соответствии с новыми санкциями, прекратила поставки литий-ионных аккумуляторов в Россию, включая те, которые используются в электротранспорте. Это решение оказывает влияние на компанию Enertech, основного поставщика корейских батарей для России, которая с 2022 года находится под контролем структуры «Росатома», пишет издание «Коммерсантъ».

Запрет на поставки может затруднить работу сборочных цехов госкорпорации в России, использующих корейские батареи. Аналитики утверждают, что запрет станет стимулом для инвестиций в разработки, и предполагают, что власти Южной Кореи могут разрешить поставки для определенных организаций.

В сентябре 2023 года стало известно, что компания «Рэнера» начнет строительство еще одной гигафабрики на 4 ГВт•ч в год в поселении Красная Пахра в Троицком административном округе Москвы. По информации мэрии города, «Рэнера» заключила соглашение с ГУП «Мосгортранс» на поставку более 155 тыс. тяговых аккумуляторных батарей для электробусов и электромобилей под маркой «Москвич».

Изначально планировалось провести конкурс на этот контракт, однако тендер так и не состоялся. Кроме того, у компании «Росатом» также имеются планы по производству автотранспорта: в 2022 году «Рэнера» приобрела долю в размере 6,2 миллиарда рублей в АО «Кама», которое намерено выпускать электромобили под брендом «Атом».

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