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В России резко выросли продажи новых автомобилей

«Известия»: за прошедший месяц продажи новых автомобилей в России выросли на 30%

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Евгений Одиноков/РИА Новости

За прошедший месяц продажи новых автомобилей в России выросли на 30%. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные аналитиков и автодилеров.

«Клиентов привлекает, что по многим брендам по-прежнему актуальны те или иные скидки и предложения. Например, при покупке машины в кредит, сдаче старого автомобиля в трейд-ин», — рассказал директор по маркетингу АГ «Авилон» Андрей Каменский.

Он также подчеркнул, что есть и меры поддержки от импортеров. Также, по словам Каменского, на интерес к покупке автомобиля влияет появление у дилеров новинок, которые еще продолжат поступать в Россию в первом квартале.

Отмечается, что февральских лидерах оказалась Lada Granta и Lada Vesta. Среди иностранных моделей в топ продаж попали Haval Jolion и Geely Monjaro.

До этого автомобили с дисплеями признали опасными для жизни.

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