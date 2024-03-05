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Появились изображения Lada Iskra в новом кузове

АвтоВАЗ запатентовал седан Lada Iskra и версию Cross

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Телеграм-канал Автопоток

Роспатент опубликовал изображения двух новых моделей Lada Iskra от «АвтоВАЗа». Они появились в базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС). Речь идет о седане и универсале в версии Cross.

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Телеграм-канал Автопоток

На опубликованных изображениях седана видно, что Iskra сильно напоминает Lada Vesta. Однако новинка отличается своей задней частью с оригинальной оптикой. На других фото видно, что Cross также выполнен в фирменном стиле «АвтоВАЗа» с «икс-фейсом». Он получил отдельные противотуманные фары.

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Телеграм-канал Автопоток

В патенте указано, что одним из авторов проекта числится Стив Маттин, который занимал на «АвтоВАЗе» должность директора по дизайну с 2011 по 2020 год. Под его руководством был разработан новый фирменный стиль марки.

Таким образом, Роспатент рассекретил облик всего семейства Lada Iskra, включающего три кузовных варианта. До этого в базе Роспатента появились первые изображения универсала. Машина получила рейлинги, литые колесные диски, повторители поворота в зеркалах заднего вида и антенну в виде акульего плавника на крыше.

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