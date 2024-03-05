Обновленный лифтбэк FAW Bestune B70 появится в России уже летом

Китайская компания FAW начнет продажи обновленного лифтбэка Bestune B70 в России летом 2024 года. Об этом сообщает Autonews.ru.

На китайском рынке обновленный автомобиль продается с двухлитровым бензиновым турбомотором мощностью 224 л.с. и шестиступенчатой автоматической коробкой передач Aisin. Привод только передний. Цена машины — 30 тыс. юаней (1,6 млн рублей по курсу на момент публикации).

От прежней версии обновленный FAW Bestune B70 отличается двухъярусной передней оптикой, небольшой решеткой радиатора с горизонтальными ламелями, новыми бамперами, а также выхлопной системой с трапециевидными патрубками. Для автомобиля доступны 18 или 19-дюймовые колесные диски. В салоне установлена новая приборная панель и иной селектор коробки переключения передач.

Стоимость новинки будет объявлена ближе к началу продаж.

До этого стало известно, что на российском авторынке в феврале реализовано 12,3 тыс. автомобилей Geely, что в 3,8 раза больше по сравнению с прошлым годом. Таким образом, Geely впервые стала лидером среди всех иностранных автопроизводителей в России.

Самой популярной моделью Geely на российском рынке в феврале стал среднеразмерный кроссовер Monjaro с показателем 4,8 тыс. автомобилей.

Ранее сообщалось, что в России резко подешевели китайские автомобили.