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Стало известно, зачем польские водители притворяются украинскими беженцами

В Польше водители выдают себя за беженцев с Украины, чтобы избежать штрафов

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Shutterstock

В Польше многие водители стали притворяться украинскими беженцами, чтобы не платить штрафы. Об этом пишет польская газета Rzeczpospolita.

Поляки обнаружили, что между автоинспекциями европейских стран отсутствует налаженная система обмена личными данными водителей. Благодаря этому нарушители ПДД, получившие извещение о штрафе, которое было оформлено с помощью систем автоматической фотофиксации, предоставляют данные о людях, родившихся на Украине или в Белоруссии. Проверить достоверность информации нельзя, поэтому привлечь водителя к ответственности становится практически невозможно.

Отмечается, что за предоставление ложных данных в Польше предусмотрено наказание в виде лишения свободы до трех лет, однако это не останавливает водителей.

Ранее на видео попали попытки гаишников разбить стекло в автомобиле нарушителя.

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