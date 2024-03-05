Lada Vesta обзаведется новым современным механизмом, как у иномарок

Научно-производственное предприятие «Итэлма» собирается начать поставки на конвейер «АвтоВАЗа» новых электроусилителей руля. Об этом сообщает «Российская газета». Новым агрегатом будут комплектоваться модели Lada Vesta и Lada Iskra.

«Среди очевидных преимуществ своей продукции в НПП «Итэлма» выделили облегчённую массу изделия, составляющую 8,8 кг против 10,5-11 кг у аналогов, интегрированный электронный блок управления в блок с двигателем, наличие встроенного датчика углового положения рулевого вала», — говорится в сообщении.

Отмечается, что новые электроусилители руля прошли необходимые испытания. В ближайшее время начнется их поставка на «АвтоВАЗ».

До этого стало известно что «АвтоВАЗ» начал серийный выпуск Lada Vesta, оснащенных новым 1,8-литровым мотором Evo мощностью 122 л.с. и автоматической коробкой передач.

Новый мотор и автоматическую трансмиссию (речь идет о бесступенчатом вариаторе) интегрируют в модели семейства Vesta со всеми возможными кузовами. Для этого производителю пришлось модернизировать топливную и тормозную системы машин.

В этом году стало известно, что «АвтоВАЗ» вновь начал оснащать автомобили Lada Vesta круиз-контролем. Опция будет устанавливаться в машины уже в базовой версии.

Ранее сообщалось, что в Lada Niva Travel выявили потенциальный брак в одной из опций.