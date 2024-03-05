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«АвтоВАЗ» пожаловался на конкуренцию со стороны китайских автомобилей

Глава «АвтоВАЗа» Соколов указал на сильную конкуренцию китайских автокомпаний

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Владимир Федоренко/РИА «Новости»

Повышение ставок утильсбора в прошлом году не стало преградой для выхода китайских автомобильных марок на российский рынок. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил президент компании Максим Соколов.

«Мы видим нарастание конкуренции, особенно в тех классах, где продуктовая линейка пересекается с моделями «АвтоВАЗа». В первую очередь это Lada Vesta и скидки, которые сегодня дают китайские бренды — они в два, а то и в три раза превышают размер утильсбора», — сказал Максим Соколов.

По итогам февраля 2024 года «АвтоВАЗ» реализовал 24,9 тыс. автомобилей Lada, что на 34% больше, чем в январе, и на 19% больше, чем в феврале 2023 года. Наибольший объем продаж приходится на Lada Granta. За месяц реализовано 12,8 тыс. автомобилей этой модели.

Всего с начала года «АвтоВАЗ» реализовал 48,7 тыс. автомобилей, что на 19% больше, чем за два зимних месяца 2023 года.

Ранее сообщалось, что Lada Vesta получит облегченный электроусилитель руля.

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