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Jaguar поставил крест на половине своих автомобилей

Компания Jaguar в два раза сократит свою модельную линейку

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Jaguar

Компания Jaguar собирается в два раза сократить модельную линейку в июне. Об этом сообщает Automotive News со ссылкой на главу бренда в США Джо Эберхардта.

По его словам, сокращение затронет три модели (XE, XF, F-Type) из выпускаемых шести — на конвейере останутся кроссоверы F-Pace, E-Pace и I-Pace.

Jaguar примерно на год вступает в переходный период до старта продаж новых электромобилей. В компании отметили, что дилерам Jaguar не стоит ожидать дефицита автомобилей: производитель обещает на оставшиеся месяцы сформировать особый график, которой позволит обеспечить товарные запасы и непрерывность поставок.

До этого Jaguar I-Pace вошел в список самых ненадежных кроссоверов. В рамках ежегодного исследования были опрошены 21 тыс. водителей о неисправностях и проблемах их автомобилей, зафиксированных в течение последних двух лет, а также о стоимости и времени ремонта.

Ранее в Lada Niva Travel выявили потенциальный брак в одной из опций.

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