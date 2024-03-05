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Гаишники не смогли ногами разбить стекло в машине нарушителя

На видео попали попытки гаишников разбить стекло в автомобиле нарушителя

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Водитель Зеленограда/VK

В Зеленограде пьяный водитель нарушил ПДД, попытался скрыться от правоохранителей и в ходе погони протаранил полицейскую машину. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция в своем Telegram-канале.

«4 марта около 17.15 на улице Логвиненко Зеленограда сотрудниками <...> был замечен автомобиль ВАЗ 2114, грубо нарушающий правила дорожного движения. Водитель проигнорировал неоднократные требования сотрудников полиции об остановке транспортного средства и попытался скрыться. Инспекторами ГИБДД было принято решение догнать нарушителя», — говорится в публикации.

В ходе погони правоохранителям удалось остановить автомобиль, но водитель не поспешил сдаваться и в результате попытки скрыться протаранил патрульную машину. Однако далеко уехать ему не удалось. На видео, опубликованном в сети, показано, что сотрудники пытаются ногами разбить окно автомобиля, но то не поддается. В результате сделать это удалось несколькими ударами пистолета. Внутри авто оказались 38-летний и 32-летний жители Зеленограда, которые, предположительно, находились в нетрезвом состоянии. Их доставили в территориальный отдел для дальнейшего разбирательства.

Ранее мигрант-таксист протащил пенсионерку по асфальту, пытаясь скрыться с ее вещами.

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