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В Lada Niva Travel выявили потенциальный брак в одной из опций

«АвтоВАЗ» отзовет внедорожники Lada Niva Travel для замены круиз-контроля

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Lada

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» отзовет для ремонта автомобили Lada Niva Travel. Об этом сообщает портал «Лада. Онлайн». У автомобилей стала выходить из строя опция круиз-контроля.

«Если в автоцентр Lada обратится владелец внедорожника из списка с жалобой на работу круиз-контроля или ограничителя скорости, то на его автомобиле будет проведена проверка комплектации установленных подрулевых переключателей и в случае необходимости рычаги заменят на новые», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все работы для владельцев будут проведены бесплатно во время посещения дилерского центра.

Модель Lada Niva Travel оснащается бензиновым мотором ВАЗ-2123 объемом 1,7 литра и мощностью 80 л. с. Коробка передач — пятиступенчатая механическая. Привод полный.

До этого стало известно, что к 2025 году «АвтоВАЗ» готовит техническую унификацию внедорожников Lada Niva Travel и Niva Legend.

«АвтоВАЗ» планирует сделать шасси внедорожников одинаковыми, перенеся все самые лучшие наработки в единую общую конструкцию. Например, классический «ВАЗ-21214» (Niva Legend) оснащен модернизированной передней подвеской с двухрядными подшипниками, а у Niva Travel есть улучшенное управление раздаточной коробкой (с одним рычагом).

Ранее сообщалось что «АвтоВАЗ» может выпустить электромобиль Lada Niva Travel.

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