В России резко подешевели китайские автомобили

В России многие китайские автопроизводители стали предлагать крупные скидки на свои товары. Об этом пишет «Российская газета».

К примеру, Omoda предлагает россиянам приобрести кроссовер C5 с «‎прямой выгодой»‎ в 460-530 тыс. руб. Самую высокую скидку сделали на комплектацию Joy с двигателем на 1,5 л и 147 л.с., вариатором и передним приводом. Приобрести его можно за 2,15 млн руб. Скидка на C5 с аналогичным силовым агрегатом в версиях Lifestyle и Ultimate — 480 тыс. и 500 тыс. руб. соответственно. Итоговая стоимость за первую модификацию составит 2,34 млн руб., а за вторую — 2,45 млн руб.

За комплектации Active и Supreme, в которых есть система AWD и 150-сильный двигатель на 1,6 л вместе с «роботом», предлагается скидка 460 тыс. (итоговая цена 2,68 млн руб.) и 489 тыс. руб. соответственно (2,8 млн руб.).

Все указанные модели — 2023 года выпуска. Также сбросить стоимость можно, если сдать машину в трейд-ин.

Тем временем марка FAW предложила «‎прямую» скидку на кроссовер Bestune T77 2023 года в размере 350 тыс. руб. При этом общая выгода по всем программам — 690 тыс. руб.

Не отстает и марка Changan: ее кроссовер CS35Plus New, седаны Lamore и Eado Plus стали доступнее на 20-100 тыс. руб.

До этого выяснилось, что в России Toyota подешевела до уровня китайских автомобилей.

Также сообщалось, что на отечественном рынке стал доступнее главный конкурент Land Cruiser из КНР.

Ранее в Приморье из-за пала травы дорога оказалась в кольце огня.