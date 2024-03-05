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ФАС получила «‎зеленый свет» на проверку «‎Яндекс Такси»

ФАС получила возможность выйти на проверку «‎Яндекс Такси»

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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России получила возможность начать проверки в отношении «‎Яндекс Такси» за нарушение антимонопольного законодательства. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление главы ФАС Максима Шаскольского в Совете Федерации.

«‎У нас »‎Яндекс такси», например, тоже в реестре (речь идет о компаниях, на которые распространяется мораторий на проверки. — Прим. «‎Газеты.Ru»), и мы тоже не можем их проверять. А теперь сможем. И там жалоб очень много. Компания действительно доминирующее положение занимает — 80%. В разных регионах по-разному, но по Москве — не меньше. Там есть отдельные вопросы. Связаны они с порядком блокирования потребителей и водителей. Они связаны с порядком расчета вознаграждения и платы», — пояснил он.

До этого ФАС выдвинула серьезные претензии в адрес «Яндекс Такси» из-за алгоритма ценообразования на услуги. За последний год ведомство получило более 300 жалоб на агрегатора из-за стоимости поездок и мер, которые компания применяет в связи с блокировками водителей и пассажиров. Тем временем глава Союза пассажиров России Кирилл Янков обвинил ФАС в том, что та позволила «Яндекс Такси» стать монополистом.

Ранее в России рекордно выросли продажи новых автомобилей.

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