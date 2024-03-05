Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Приморье из-за пала травы дорога оказалась в кольце огня

В Хасане из-за пала травы пламя подобралось к автодороге

В Хасанском районе Приморья из-за пожаров автодорога оказалась окружена огнем и дымом. Это видно на кадрах, которые опубликовал Telegram-канал Amur Mash.

«Это не кадры из Преисподней — так выглядит трасса в Хасанском районе Приморья: из-за пала травы там уже несколько дней горят поля», - говорится в публикации.

В районе поселка Хасан площадь пожаров достигала 3 тыс. гектаров. Отмечается, что большую часть очагов возгорания уже потушили и осталось лишь справиться с огнем на площади около 200 гектаров. Однако пламя подбирается к дороге в районе села Ромашка и быстро распространяется. В МЧС утверждают, что возгорания пока не представляют угрозы для населенных пунктов.

До этого власти Приморского края ввели режим повышенной готовности в Хасанском округе, где со 2 марта продолжаются крупные природные пожары. Спасателям поручили определить границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация. Также глава муниципалитета поручил установить круглосуточное дежурство оперативного штаба.

Ранее экоактивисты устроили пожар и блэкаут нескольких районов Берлина из-за завода Tesla.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами