В Приморье из-за пала травы дорога оказалась в кольце огня

В Хасанском районе Приморья из-за пожаров автодорога оказалась окружена огнем и дымом. Это видно на кадрах, которые опубликовал Telegram-канал Amur Mash.

«Это не кадры из Преисподней — так выглядит трасса в Хасанском районе Приморья: из-за пала травы там уже несколько дней горят поля», - говорится в публикации.

В районе поселка Хасан площадь пожаров достигала 3 тыс. гектаров. Отмечается, что большую часть очагов возгорания уже потушили и осталось лишь справиться с огнем на площади около 200 гектаров. Однако пламя подбирается к дороге в районе села Ромашка и быстро распространяется. В МЧС утверждают, что возгорания пока не представляют угрозы для населенных пунктов.

До этого власти Приморского края ввели режим повышенной готовности в Хасанском округе, где со 2 марта продолжаются крупные природные пожары. Спасателям поручили определить границы территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация. Также глава муниципалитета поручил установить круглосуточное дежурство оперативного штаба.

Ранее экоактивисты устроили пожар и блэкаут нескольких районов Берлина из-за завода Tesla.