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Кроссовер Geely Monjaro стал самой продаваемой иномаркой в России

«Автостат»: Geely Monjaro стал самой популярной иномаркой в РФ

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Geely

На российском авторынке в феврале реализовано 12,3 тыс. автомобилей Geely, что в 3,8 раза больше по сравнению с прошлым годом. Таким образом, Geely впервые стала лидером среди всех иностранных автопроизводителей в России. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Отмечается, что самой популярной моделью Geely на российском рынке в феврале стал среднеразмерный кроссовер Monjaro с показателем 4,8 тыс. автомобилей.

Всего, по итогам первых двух месяцев 2024 года, продажи Geely в России увеличились в 3,2 раза и составили 21,3 тыс. автомобилей.

До этого автоэксперт Егор Васильев заявил, что китайские автомобили начинают превосходить европейские машины по таким параметрам, как сервис. По его словам, после ухода европейских брендов вся дилерская инфраструктура почти без затрат досталась китайским компаниям.

Кроме того, стало известно, что китайский автобренд Nio может прекратить выпуск кроссоверов ES7 из-за отсутствия спроса.

Ранее сообщалось, что в январе в Россию перестали поставлять пять китайских моделей авто.

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