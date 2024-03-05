В России Toyota подешевела до уровня китайских автомобилей

В России кроссовер Toyota Corolla Cross к марту этого года подешевел до 3 млн руб. Об этом пишет портал «Автоновости дня». На отечественный рынок модель поставляют «частники» и дилеры. Ее позиционируют как аналог RAV4 и альтернативу китайским автомобилям, представленным в РФ официально.

Стоимость Toyota Corolla Cross падает уже второй месяц подряд. В феврале минимальный ценник снизился до 3,2 млн руб., а сейчас — до 3 млн руб.

К примеру, продавец из Владивостока предлагает за 3,05 млн руб. приобрести праворульную Toyota Corolla Cross 2023 года выпуска, имеющую небольшой пробег 52 км. Отмечается, что автомобиль уже растаможен и продается со всеми документами. Модель имеет базовый 140-сильный атмосферный двигатель объемом 1,8 л, который сочетается с бесступенчатым вариатором и передним приводом.

В Архангельске новую леворульную Corolla Cross можно купить уже за 3,1 млн руб. Она оснащена 2,0-литровым бензиновым «атмосферником» на 169 л.с. и вариатором, а также имеет передний привод.

Как минимум два гибридных Corolla Cross в Москве продаются за 3,7 млн руб. Они получили бензиновый двигатель на 1,8 л и 98 л.с., 72-сильный электромотор и электромеханический вариатор.

До этого были названы риски при покупке автомобиля Toyota.

Ранее в России подешевела китайская версия не вышедшей Lada.