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Кроссовер Nio ES7 могут снять с производства из-за провальных продаж

Автобренд Nio может прекратить выпуск кроссоверов ES7 из-за низкого спроса

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Nio

Китайский автобренд Nio может прекратить выпуск кроссоверов ES7 из-за отсутствия спроса. Об этом сообщает carnewschina.com.

Отмечается, что согласно статистике, продажи этой модели падают уже несколько месяцев. В декабре 2023 года бестселлером марки стал кроссовер ES6, который был продан в количестве 6,9 тыс. единиц, что составляет 39% от всех реализованных машин бренда. В то же время доля ES7 в продажах составила лишь 1,5%.

Кроссовер ES7 считается самой мощной моделью бренда Nio. По размерам он одноклассник BMW iX: длина составляет 4912 мм, ширина — 1987 мм, высота — 1720 мм, колесная база — 2960 мм. Кузов сделан из высокопрочных сталей и алюминия.

Салон Nio ES7 рассчитан на пять человек. Перед водителем установлен приборный дисплей и экран медиасистемы.

Автомобиль, в частности, оснащается электрической силовой установкой суммарной мощностью 653 л.с. От 0 до 100 км/час электромобиль разгоняется за 3,9 секунды, максимальная скорость ограничена на отметке в 200 км/ч.

В комплектацию входит панорамная крыша, передние сиденья с подогревом и вентиляцией, 1000-ваттная аудиосистема с 23 динамиками, кожаная обивка салона и вставки деревянного шпона.

Ранее сообщалось, что кроссовер BAIC X75 появится в России в четырех комплектациях.

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