В России рекордно выросли продажи новых автомобилей

В России в феврале 2024 года продажи новых легковых автомобилей выросли на 85,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат». Всего в последний месяц зимы было продано 104 тыс. машин.

Лидером рынка в феврале стала марка Lada, продажи которой увеличились на 33% и составили 28,7 тыс. машин. Второе место у Geely, дилеры которого в феврале продали 12,3 тыс. автомобилей, что в 3,8 раза превышает показатель февраля 2023 года. На третьем месте находится Haval с результатом 12 тыс. автомобилей (рост в 2,4 раза).

Четвертое и пятое места по продажам в России в феврале 2024 года занимают Chery (9,9 тыс., +45,4%) и Changan (6 тыс., рост в 12,7 раза).

До этого стало известно, что средняя цена запчастей по страховой корзине на отечественные автомобили выросла на 7,2% в феврале 2024 года по сравнению с январем 2024 года.

Средняя стоимость переднего крыла в этот период выросла на 62,7% (с 9,7 до 15,7 тыс. рублей). Задние фонари подорожали на 53% (с 10,1 до 15,5 тыс. рублей). На 9,5% выросли цены на колесные диски, на 14,1% — на задние левые двери, на 37,2% за месяц подорожали подушки безопасности.

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