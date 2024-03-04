Названа дата начала продаж в России кроссовера BAIC X75

Кроссовер BAIC X75, который станет флагманской моделью китайского бренда в России, поступит в продажу 25 марта 2024 года и будет доступен в четырех комплектациях. Об этом сообщает «Журнал Авто.ру».

Базовая цена автомобиля составит менее 3 млн рублей. Кроссовер оснащается 1,5-литровым турбомотором мощностью 177 л.с. и роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением. Привод у машины передний.

BAIC X75 получит медиасистему с 12-дюймовым экраном, сиденья с подогревом, вентиляцией и функцией массажа. Для переднего пассажира предусмотрено кресло-«оттоманка» с выдвижной подножкой.

Сборка BAIC X75 уже началась на заводе «Автотор» в Калининградской области. Летом 2024 года на российский рынок также выйдет полноразмерный внедорожник BAIC BJ60.

О новинках китайских автопроизводителей, которые в ближайшее время появятся в России, подробно писала «Газета.Ru».

Ранее стало известно, что Mitsubishi зарегистрировала в России ряд торговых марок, включая Outlander, ASX и Lancer.