Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Porsche построила самый мощный Taycan

Porsche анонсировала гоночную версию Taycan

close
100%
Porsche

В преддверии премьеры, компания Porsche распространила изображение самой мощной версии электромобиля Taycan. «Самый динамичный Taycan всех времен», вероятно, является серийной версией спортивного автомобиля, который проехал Северную петлю Нюрбургринга за 7 минут и 7 секунд, пишет Motor1.

Премьера новой версии Taycan запланирована на 11 марта. На опубликованном фото видно, что автомобиль отличается от серийных версий Taycan массивным антикрылом на крышке багажника. Спортивному прототипу Taycan удалось проехать Северную петлю на 26 с быстрее, чем самому мощному из ранее представленных Porsche Taycan S, и опередить на 17,6 с американскую Tesla Model S Plaid.

Технические характеристики новинки автопроизводитель не раскрывает, но основной конкурент, Tesla Model S Plaid, располагает силовой установкой мощностью 1020 л.с. Вероятно, новый Taycan будет обладать сравнимой мощностью.

Ранее был назван срок дебюта подзаряжаемого гибрида Lynk&Co с безрамочными окнами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами