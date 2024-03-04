В январе-феврале 2024 года россияне купили на 64% больше машин, чем годом ранее

Продажи новых автомобилей в России по итогам января-февраля 2024 года составили 221,3 тыс. единиц, что на 64% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Об этом сообщает Минпромторг.

В январе и феврале россияне приобрели 183,3 тыс. новых легковых машин, что на 73% больше, чем в тех же месяцах прошлого года. Объем рынка легкого коммерческого транспорта составил 17,3 тыс. машин (рост на 63%), грузовиков — 17,5 тыс. машин (плюс 16%), автобусов — 3,2 тыс. (рост на 5%).

Продажи электромобилей в январе и феврале составили 3,7 тыс. единиц. Среди автомобилей, реализованных в России с начала года, 95,4 тыс. выпущено в нашей стране.

Ранее стало известно, сколько автомобилей Lada продано в России в феврале 2024 года.