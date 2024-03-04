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Раскрыты подробности о новинке автобренда Chery в России

В России продажи премиального седана Exlantix ES начнутся летом 2024 года

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EXLANTIX

В России на специальной онлайн-конференции раскрыли подробности о новом седане китайского автобренда Exlantix, продажи которого начнутся летом 2024 года. Об этом пишет Autonews.ru.

Первым на рынке РФ появится седан Exlantix ES. Вероятно, что в России машина будет называться E03. По габаритам седан сравним с Mercedes-Benz E-Class: длина новинки составляет 4945 мм, ширина — 1978 мм, высота — 1474 мм.

Exlantix ES получил светодиодные панели в передней части, которые, в частности, способны показывать уровень заряда через 12 различных эмодзи. В Поднебесной машину можно приобрести в пяти версиях с разными электрическими силовыми установками. Самую дешевую комплектацию оснастили 252-сильным электромотором и аккумулятором емкостью 60,5 кВт·ч (запас хода 500 км). В топовой версии у седана два электромотора мощностью 475 л.с. и система полного привода.

В Китае стоимость модели начинается от ¥225,8 тыс. (2,8 млн руб.). Топовая комплектация продается минимум за ¥339,8 тыс. (4,3 млн руб.). В России ценник автомобиля будет значительно выше: его основным конкурентом будет Voyah Passion, который продают за 7 млн. руб.

В январе компания Chery вывела на российский рынок новый бренд Exlantix, под которым будут представлены электромобили китайского концерна.

Ранее выяснилось, что в России подешевела китайская версия не вышедшей Lada.

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